日間暫託使用人次不均 津助私營差數百倍

【本報訊】照顧者壓力大，政府推出改善買位計劃、長者社區照顧服務券計劃等服務，但有議員表示津助及私營安老院的日間暫託服務使用數字相差過大，其中私營安老院服務只有20個使用人次，有議員質疑使用人次太低，亦有議員指津助長者日間護理中心的日間暫託服務，累積3個月有逾萬人次使用，與私營安老院的數字簡直是「蚊髀同牛髀」。但政府認為「可以接受」。

2023年12月開始，社署要求135間參與改善買位計劃的私營安老院善用政府資助的指定住宿暫託宿位，有需要的長者不需要經過任何轉介及經濟審查，截至今年2月，累計大約有20人次使用，從今年第4季開始，政府邀請175間參與長者社區照顧服務券計劃的服務單位，為所有有需要的長者提供資助日間暫託服務，57間津助長者日間護理中心或單位繼續會提供268個指定日間暫託服務名額，上年度平均每日約120人次使用。

安排受質疑 當局死撐可接受 議員黎棟國指私營安老院的日間暫託服務，3個月內約20人次使用，質疑使用人次太低，是否與沒有宣傳、提供服務機構位置不對等原因引致。勞工及福利局局長孫玉菡指過去多年提供的日間暫託服務使用率均在50%左右，因不少照顧者選擇暫託服務有很多憂慮，而現有服務點遍布全港，認為20人次「可以接受」。

但議員陳家珮指津助長者日間護理中心的日間暫託服務名額有268個，累積3個月有逾萬人次使用，質疑為何改善買位服務中私營安老院推出的日間暫託服務只有20個使用人次，認為兩者是「蚊髀同牛髀」分別。孫回覆指照顧者選擇哪一個類型暫託服務是照顧者自己選擇，改善買位計劃只是提供額外選擇，相信隨着計劃推出宣傳推廣，用量會上升。

對於只少數照顧者使用暫託照顧服務個案，議員李世榮估計與暫託地點不便有關，而帶被照顧者外出亦比較不便，雖然政府有專車接送，但事實上班次相當疏落，不少照顧者可能因而卻步。