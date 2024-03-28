壓力無處訴 照顧者支援有等於冇

【本報訊】雖然政府已推行支援照顧者的服務，但悲劇又再發生。立法會推動照顧者為本政策小組委員會主席李世榮指悲劇一宗都嫌多，又指昨日慘劇的照顧者在兩星期前已與家屬或家傭指有壓力，他相信或因為在未能得紓緩下輕生，認為支援服務必須加快。另有議員對慘劇感到痛心疾首，斥政府有多項政策支援，但「到喉唔到肺」。

由社會福利署委聘慈善機構營辦的24小時照顧者支援專線182183，於去年9月投入運作。勞工及福利局局長孫玉菡表示，截至本月中，即半年內專線已經接獲超過14,600個來電，平均每天接獲80個來電，而來電當中，查詢有關尋求情緒輔導和社區支援服務分別各佔35%及24%，照顧問題及財務問題分別各佔15%以及7%，餘下涉及健康、房屋、申請暫託服務等等，專線曾就17宗個案，以外展方式提供危機處理。李世榮指支援熱線平均一小時只有3至4個電話來電，但當局有近30條熱線，相信完全未到達負荷。

社福界議員狄志遠則擔心慘劇陸續出現，一直與政府商討如何處理照顧者，認為政策「修修補補」、「藥石亂投」，舉例指不少用家均指照顧者熱線「幫唔到手」，認為不太理想。他又指關愛隊非全職，促成立工作小組，重組或增加照顧者服務，直言香港不能再承受照顧者慘劇。

高危個案藏社區 當局無力揭發 另一議員林素蔚對事件感到「痛心疾首」，斥政府有多項政策支援，但「到喉唔到肺」。她又指早前才發生完石門老翁自殺事件，事實上社會多高危個案，然而勞福局無找到高危個案，促政府評估高危個案並提供服務。她又直言在多宗事件中只見到官僚主義，促民政及青年事務局、勞福局及醫療部門互相合作處理照顧者事宜，又斥照顧者支援熱線提供社工質素「參差」。

關注家居照顧服務大聯盟組織幹事甘珮瑩指，昨晨的事件發生在經濟條件較好的家庭，難以推測涉事家庭的狀況，在以老護老情況下，照顧者壓力有時不止涉及經濟因素，情緒與人際關係等原因也不能忽視。

她指有照顧者反映曾經致電24小時支援專線求助，但問題未獲解決，最終仍然要向社工尋求支援。對於政府近月推出照顧者資訊網和支援專線，她認為宣傳未必足夠，也未能找到相應的資訊，需要由照顧者自行在網站摸索，建議設立針對照顧者的一站式資源中心，由專業人員和過來人為照顧者面對面提供支援更為合適。