以老護老 豪宅命案 妻涉殺夫走絕路

84歲癡呆翁膠紙封口鼻焗斃 71歲抑鬱婦𠝹刀自殘命危 患腦退化、肌肉萎縮且行動不便的八旬男戶主，昨日凌晨在九龍塘老牌豪宅內，被家傭發現躺床昏迷，其七旬妻子則身有刀傷倒地不醒人事，身旁有一把染有血漬𠝹刀。救援人員接報趕至，證實男戶主當場死亡，其妻子經救治後危殆。據了解，死者是一間廚具公司的家族成員，而受抑鬱症及情緒病折磨的死者妻子，因擔心無力照顧丈夫曾於兩周前透露死念，至昨日有人以膠紙封着丈夫口鼻再企圖自殺，案件列作「謀殺」及「企圖自殺」，涉案妻子涉嫌「謀殺」被捕。

患認知障礙 老翁行動不便 男死者姓鄭（84歲），與同姓的71歲妻子，居於筆架山道22號「榮光第」一個面積逾千呎的豪宅單位。據了解，死者是一間廚具公司的家族成員，患有認知障礙及肌肉萎縮，而且行動不便需要人長期照顧；其妻子則患有抑鬱症及情緒病。夫婦二人分房而睡，日常生活由兩名外傭悉心照顧。

入房換尿片 女傭驚揭命案 昨日凌晨約4時半，其中一名女傭進入房間擬替鄭翁更換尿片，詎料赫見他昏迷躺床，口部和鼻子被膠紙封着，鄭婦則手腳及頸部有刀傷倒地昏迷，身旁有一把染有血漬的𠝹刀。女傭察覺不妙，慌忙通知屋內另一女傭報案求助。救援人員接報趕至，經檢查後於凌晨4時50分證實鄭翁死亡，鄭妻則由救護車送往明愛醫院急救，其後再被轉送至瑪嘉烈醫院，經救治後情況危殆。

執法人員封鎖現場，期間有兩名女親友接獲通知，趕至現場了解及助查後登車離去。鑑證科人員於昨晨奉召協助，政府化驗所人員進入大宅搜證，至上午近11時，鄭翁遺體由仵工舁送殮房，有女傭目送僱主離開，一度激動落淚。至下午，人員檢走一批證物，當中包括涉案𠝹刀、藥物、玻璃膠槍和錫紙等，但並無發現遺書，同時帶走一名女傭助查。

情緒困擾 老婦曾提想輕生 消息指出，受抑鬱症及情緒病困擾的死者妻子，因擔心自己無力照顧丈夫，於兩周前曾透露有輕生念頭。執法部門經初步調查後，相信有人先以膠紙封着丈夫口鼻，其後再企圖自殺，案件列作「謀殺」及「企圖自殺」，昨日以涉嫌「謀殺」拘捕死者妻子，稍後將安排替死者進行驗屍以確定其死因，並呼籲任何人士如目睹案件發生或有資料提供，請與調查人員聯絡。