自成一家：IS恐襲加劇俄烏衝突

俄羅斯首都莫斯科近郊一個音樂廳遭遇恐襲，造成逾百人死亡，成為俄國現代史上極嚴重的一宗恐襲事件。回教極端組織伊斯蘭國（IS）在事發後火速承認責任，更公布據稱是襲擊音樂廳的第一視角影片，以此證明是其所為。俄羅斯與IS到底有何恩怨，以及事件的發展走向如何，連日來在國際上引發熱議。

翻看資料，俄羅斯2015年曾介入敍利亞內戰，協助總統巴沙爾‧阿薩德打擊IS，自此與IS結怨。所以2015年俄國一架飛機在埃及西奈半島墜毀，機上224人全數罹難，IS隨即承認犯案。2017年，俄羅斯聖彼得堡地鐵發生炸彈爆炸，造成數十人死傷，亦和IS有關。在IS眼中，俄羅斯與美國都是敵對的國家。

即使如此，俄羅斯在恐襲剛發生後，卻有意將矛頭指向烏克蘭，反而避提IS。例如普京在全國發言中直指恐怖分子正向烏克蘭逃走，而「烏克蘭方面」為他們準備了「越過國家邊境的窗口」。俄國媒體亦將報道重點放在烏克蘭身上，《今日俄羅斯》主編更以美國媒體迅速指摘IS為由，反證「這跟伊斯蘭國毫無關係，是烏克蘭人（所為）」的論點。這完全是一種「敵人的敵人就是朋友」的邏輯。

俄國有此行為並不出奇。在恐襲的一片哀悼之中，許多政府往往會從國家利益角度去解讀事件。美國2001年遭到「911」恐襲後，就以塔利班包庇拉登為由，派地面部隊攻入阿富汗。兩年後的2003年，美國又以伊拉克涉嫌參與「911」加上擁有大殺傷力武器為由，出兵推翻薩達姆政權。

歐美國家在過去兩年一面倒支持烏克蘭，普京明顯有意利用這次恐襲將俄國與烏克蘭的衝突合理化。俄烏局勢短期內恐怕會更緊張。