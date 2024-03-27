橫眉冷看：中俄兩國友誼生變？

中國的高速鐵路建設，技術公認是全球第一，目前北京跟莫斯科的關係，也是空前良好，但俄羅斯第一條高鐵剛拍板建造，中標者卻出乎意料，不是中國公司，而是西班牙公司。上月，英國《金融時報》亦宣稱取得外洩文件，透露俄軍曾演習使用低當量的戰術核武，其中包括模擬應付解放軍入侵。上述消息傳出後，不少反中反俄者忙不迭大肆炒作，說俄羅斯領導層從來都是口蜜腹劍，他們壓根兒不信任北京，中俄兩國的友誼，只是自欺欺人的把戲。

國際政治從來是一盤大棋子，下棋者既要瞻前，亦要顧後，絕不是頭腦簡單之人所能輕易了解的。當今世界上，能夠保持清晰思路的國家領導人不多，數來數去也不過是幾位，俄羅斯總統普京算是其中的一位。普京剛連任成功，他在競選後的記者會談及中俄關係時指出：「我們的關係在過去20年間持續發展，穩定發展，相輔相成，我相信這種關係將繼續保持下去。」

至於目前中俄兩國的關係，為甚麼如此要好？普京很清醒地告訴世人，這是得力於他與中國國家主席習近平的個人友誼。習主席也說過，普京是自己最知心的朋友。如今習、普兩位領導人在任，中俄間的兄弟關係自然是十分牢固，但將來二人退休卸任後，兩國的友誼會否產生變化，是任何人也無法預知的事。謀國者必須所圖者遠，中俄的強弱之勢早已逆轉，俄羅斯作為弱勢的一方，長遠為確保安全，當然不敢將全國高鐵大動脈的命門，握於一個強鄰之手。

俄羅斯也號稱戰鬥民族，故定期舉行軍事演習，提防各種可能性，正是合乎情理之事。反中反俄的評論者為此而大做文章，未免忒是無聊。