筆下風雲：發晒爛渣 大戲一場

聯合國安理會表決加薩決議案，要求以哈雙方在齋戒月停火。在美國棄權下，決議案罕有地獲得通過。以色列總理辦公室隨即發表聲明，批評美國在安理會改變原則立場，未有否決決議案，總理內塔尼亞胡決定叫停以色列代表團的華盛頓之行。美國不過投棄權票，以色列已經「發晒爛渣」，若內塔尼亞胡不落台，以巴戰爭肯定永無了期。

以色列失控早非今日的事，而內氏跟拜登有嫌隙，早在新一輪以巴戰爭爆發之前，內氏大搞司法改革，惹起國內一片反對之聲，便已可見一斑。他曾直斥，這是美國拜登政府干預以色列內政、在以國策動「顏色革命」。然而，就算兩位領導人不咬弦，但「大是大非」的立場永遠一致，不管內氏領導的以色列如何在加薩濫殺無辜、如何受盡輿論指摘，美國盲撐以色列的立場依舊不變。可以斷言，以色列根本不會理會安理會的表決結果，攻擊拉法事在必行，美國不會制止，何況現在距齋戒月完結只有約兩個星期，根本不算甚麼。

皆因美國政界、金融界、軍工界、商界、科技界、文化界，早就全方位為猶太人所控制，兩國已成利益共同體，拜登要連任總統，不可能開罪猶太金主和票源。今次美國之所以在安理會投棄權票，只是迫於國際壓力，聊表態度而已。須知內塔尼亞胡政府為極右政權，對巴勒斯坦主張趕盡殺絕，現已清空半個加薩，絕不可能收手。美國模棱兩可投棄權票，益發顯得虛偽。

由俄烏戰爭到以巴戰爭，由南海到台海，由日本到兩韓，無一不是雞犬不寧，背後的黑手當然是美國。為保霸權，美國必須將所有力量碎片化，互相制衡，利益歸美國。不料一山還有一山高，以色列猶太人原來才是美國的爸爸！