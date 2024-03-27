龍吟虎嘯：中烏官員 高下立判

給美國當槍使、在俄烏戰事節節敗退的澤連斯基政府，還在垂死掙扎，一方面千方百計哀求美西方繼續用先進武器、大批銀子支持它；一方面繼續逞能，動用那點殺牛想用雞刀的能力炮打攻擊俄羅斯；一方面又擺出一副堅決不讓步的架勢；一方面又對談判問題十分虛弱敏感，既要國際社會幫助其談判，又要高度警惕別國與俄羅斯有甚麼「貓膩」，影響了烏克蘭的利益，這種「高度警惕」和對全世界的懷疑，稍不如意，就對被懷疑對象破口大罵，露出粗野。一群這樣的人治理國家，難怪這個國家淪落到今天這般田地！

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書達尼洛夫最近接受訪問時，指摘中國歐亞事務特別代表李輝關於俄羅斯與烏克蘭展開會談的建議，稱「沒有人可以在烏克蘭缺席情況下，決定烏克蘭的命運」，好像中俄在背着烏克蘭幹甚麼不好的事情似的！中國特別代表與俄羅斯方面商談俄烏之戰的和談問題，這是在盡斡旋者的責任。烏克蘭方面乃至澤連斯基也多次請求中國幫助斡旋，還強調中國對俄羅斯有影響力。

中國對解決烏克蘭危機提出的意見公允透明，不偏不倚，沒有私利，然而腦袋有些亂、對中國亂猜疑的秘書先生，卻把話題扯到在烏克蘭缺席情況下，中國要和俄羅斯「決定烏克蘭的命運」，完全「九唔搭八」。更令人齒冷的是，這位秘書先生接受媒體訪問時，假裝記不起李輝的全名，稱其「某個叫輝的人（some Hui）」，在烏克蘭語及俄語中，「Hui」近似形容男性陽具的髒話、粗話，極具侮辱性。這件事被問上記者會，中國外交部發言人輕輕淡淡地化解，一是不了解達尼洛夫言論有關情況；二是重申烏方高度重視中烏關係，高度讚賞李輝穿梭斡旋；三是在烏克蘭危機問題上，中方將繼續「勸和促談」，推動政治解決。

中烏官員的素質能力高下立判，烏國一團糟不是沒有原因的。