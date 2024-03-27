坦言集：國際制裁

3月25日，聯合國安理會議決加薩無條件立即停火，人質無條件立即釋放，與會14國投贊成票通過，獨美國棄權。各國視之為安理會對加薩危機的重要決議，安理會的決議對聯合國成員有約束力。但美國駐聯合國代表卻故意說決議無約束力，貶低決議的作用，反映出美國進退維艱的處境。

一方面，國際社會已達共識，反對以色列在加薩的種族清洗行動。南非作主控的國際法庭審判，已指斥以色列犯戰爭罪行，要求它即時停止在加薩的攻擊平民行為。馬來西亞更率先對以色列進行制裁。安理會的決議，連美國的親密盟友英國亦支持。因以色列的立場便已是眾叛親離，美國不敢用否決權阻止。

另一方面，以色列對美國的壓力加大，揚言美國不使用否決權制止決議，以色列即取消赴美的高級政府代表團，不與美國溝通以色列的加薩政策。結果，美國不敢行使否決權，以色列即取消原定代表團的赴美安排，以示抗議，連同總理內塔尼亞胡先前宣告，不管任何人反對，包括美國在內，以色列會堅持對加薩的拉法市進攻，並以總理權限批准進攻方案。以色列明顯羞辱拜登政府，也顯示出以色列政權的桀驁不馴，不惜與國際社會為敵。

在安理會的會議中，以色列代表一再強調加薩危機是哈馬斯引起，卻一句不提以軍對加薩平民的殺戮。哈馬斯的突襲，以色列只死了約一千人；以軍攻擊加薩，已造成3萬多人死亡，連同傷者達10萬人，佔加薩人口的5%。加薩平民被殺數目，為以色列死者的幾十倍。猶太舊約聖經的以牙還牙、以眼還眼原則，變成瘋狂的仇恨殺戮，以色列代表在安理會的發言，典型的市井無賴的強詞奪理，只顯示出以色列政府的殘暴蠻橫，絲毫沒有開明國度的政治思維和態度。相反，巴勒斯坦的代表，除肯定安理會的決議外，還提出決議忽略的兩點：以色列在巴勒斯坦的幾十年種族隔離政策，和歷年綁架囚禁至今未釋的數以千計巴勒斯坦平民。

安理會的決議對各國有約束力，美國及其盟國必然阻撓。以色列還要對拉法市進攻，還是阻止物資入加薩，堅持要使加薩200萬平民餓死病死來達到其種族滅絕目標，這樣必然引發國際社會和多個國家對以色列的制裁和排斥。國際如禁運軍火和物資給以色列，將會重重打擊已變法西斯的猶太復國主義政權。