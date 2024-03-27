打擊非法收數 13人涉刑毀刑恐被捕

【本報訊】黃大仙區執法人員最近留意到區內非法收數活動有上升趨勢，相較去年同期，今年首兩個月收數案件有三成升幅。人員遂於今年3月18至22日進行代號「破敵」行動，打擊非法收數活動。行動期間，人員拘捕13人（19至61歲），涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪。

涉及借貸金額370萬 人員分析近月於黃大仙區及西貢區非法收數案件，當中包括上門淋紅油、毀壞門鎖、電話恐嚇等，經深入調查及情報分析後，拘捕10名電話登記持有人及3名派發字條人士，相信他們與15宗刑事毀壞及4宗刑事恐嚇案件有關，涉及總借貸金額約370萬元。被捕人士包括12男一女，分別報稱運輸工人、侍應、無業等，俱持有香港身份證及沒有黑幫背景，部分人士與非法收數案件有關。初步調查顯示，售出電話號碼予收數集團的被捕人收取數百至一千元報酬。全部被捕人士其後獲准保釋候查，須於4月下旬向執法部門報到。

此外，執法人員發現有受害人因「等錢使」，故向二、三線非正規的財務公司借貸，當未能及時清還貸款時，財務公司會派出「行動組」向受害人及親友的住所，甚至到公司進行非法收數，包括淋紅油、毀壞門鎖、貼上寫有受害人姓名的字條、以及電話及社交媒體騷擾、恐嚇受害人或其親友，迫使他們還清所有債務。