元朗搗3賣淫集團 共拘140人

【本報訊】執法部門於今年2月26日至3月25日進行代號「定風」行動，針對元朗區有組織操控的非法街頭賣淫、一樓一、色情按摩院，以及幕後操控的集團進行打擊，以涉嫌管理賣淫場所、協助管理賣淫場所、依靠他人賣淫的收入維生、出租處所以供作賣淫場所、租客准許處所作賣淫、為不道德而唆使他人及違反逗留條件等罪，共拘捕10男130女共140人（18至72歲）。他們包括11名本地人士、97名內地人士、29名泰國籍女子、兩名越南籍女子及一名老撾籍女子，當中58人已被落案。

分工仔細 招內地男管理 行動瓦解3個操控賣淫的集團，拘捕9名骨幹成員，當中一個集團有黑幫背景。其中一個賣淫集團分工仔細，主腦負責租用單位，透過內地骨幹成員安排內地女子來港賣淫，以監控系統監控賣淫活動，同時招攬內地男子來港管理妓女，包括向她們提供避孕套、毛巾、潤滑劑等賣淫物品，同時在賣淫場所附近把風、收取房租肉金及在本地清洗黑錢、或把黑錢匯至內地戶口。

今年3月，人員拘捕該集團的3名主腦及4名骨幹、11名妓女及3名業主，初步調查發現其中一名骨幹提供個人銀行戶口清洗230萬元黑錢。人員在主腦的住所檢獲一套監控系統、大量色情物品、現金4.9萬港元及約1.3萬元人民幣。集團主腦已被暫控一項控制他人而目的在於使他賣淫、及一項出租處所以供作賣淫場所罪名，兩名骨幹則被暫控一項依靠他人賣淫的收入維生、和一項違反逗留條件罪名。其他人則獲准保釋候查，執法部門同時向法庭申請封閉其中一個涉案單位6個月。

至於有黑幫背景的賣淫集團，成員分工與上述集團相似，妓女主要來自東南亞，處所附近有集團骨幹提供協助及幫助，當嫖客與妓女發生爭執，骨幹成員會以暴力行為驅趕嫖客。該集團的兩名骨幹、22名來自內地、泰國及老撾的妓女被捕。