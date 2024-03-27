男子涉洗黑錢 搜屋揭武器庫

檢懷疑槍械手銬仿執法證件 執法部門根據早前發生的「詐騙」及「洗黑錢」案，於前日突擊搜查一名懷疑涉案的90後青年位於沙田的住所，除檢獲懷疑槍械、伸縮棍等武器，更檢獲仿製執法人員證件及證書等。人員經初步調查，以涉嫌「無牌藏有槍械」、「管有虛假文書」等共6宗罪，拘捕該名報稱倉務員的青年。

執法人員於前日早上，突擊搜查一名涉嫌與「欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」的25歲本地男子位於沙田橫壆街的寓所，在單位內檢獲懷疑槍械及一批武器。人員在單位內，檢獲一支胡椒水發射器及4枚彈殼、兩支胡椒噴劑、兩支懷疑仿製槍械、手銬、伸縮棍、仿製執法人員證件及證書等。

倉務員涉6罪被拘 人員經初步調查後，以涉嫌「無牌藏有槍械」、「藏有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」、「管有虛假文書」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」共6宗罪，拘捕該名男子，並把他帶走扣留調查。

2女子被騙3.5萬元 據了解，被捕男子姓張，報稱倉務員。2022年9月至10月期間，一名22歲女學生及一名31歲無業女子，分別收到騙徒的WhatsApp訊息，招募二人做刷單員，以提高不同假網站產品的銷售額，並透過Telegram與工作人員溝通。兩名女事主不虞有詐，分別把約1.8萬及1.7萬元存入騙徒指定的6個不同銀行戶口。

騙徒接獲款項後隨即失聯，而兩名女事主在過程中從未收到任何佣金或退款。執法部門經調查後，發現有逾2.7萬元騙款存入張男的銀行戶口，未幾鎖定張男身份及把他拘捕，有人則表示曾以2,000元把個人銀行戶口售予一個不知名人士。