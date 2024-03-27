柴灣大埔檢毒值1700萬 拘2男

【本報訊】前日下午，香港海關人員在柴灣執行掃毒行動，期間發現兩名形迹可疑男子，從一輛私家車搬運一批紙箱至一輛的士，遂上前截查。人員檢查該批俗稱健身奶粉的乳清食品，惟其包裝上有一些粗糙及重新包裝的焊接痕迹，以手觸摸亦有粒狀物，同時發現重量感與包裝標籤有異，遂打開其中一包作仔細檢查，發現內藏懷疑氯胺酮（K仔）毒品。

30公斤K仔偽裝健身奶粉 人員經點算後，證實共有10箱貨物，每箱均藏有10包偽裝成健身奶粉的懷疑K仔，總重量約30公斤，市值逾1,650萬元，經初步調查後，拘捕該兩名分別報稱裝修工人（32歲）及無業（18歲）男子，同時在該裝修工人的私家車上，檢獲小量懷疑K仔。

至昨日下午，關員押解該名裝修工人到其位於大埔林村租住的村屋搜查，結果再檢獲約350克懷疑霹靂可卡因、小量懷疑K仔及一批懷疑毒品包裝工具，毒品總值約50萬元。被捕兩人將被控「販運危險藥物」罪，海關相信行動已搗破一個毒品儲存、包裝和分銷中心，並堵截毒品流入市面。