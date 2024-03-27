認收賄警員 出庭指證財仔董事

被告蘇靖峰

【本報訊】已破產的時任男警涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬元，以回答對方有關警方運作的查詢；男警另涉嫌未經許可向同袍索取貸款約一萬元。廉署介入調查後，控以男警公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪。男警早前認罪；涉案公司董事則不認罪，案件昨在沙田法院開審，男警出庭指證董事。法庭將案定於4月23日裁決，另定於4月26日處理涉案男警的判刑。

董事4‧23裁決 警員4‧26判刑 涉案29歲被告蘇靖峰，任職警員，案發時駐守沙田警區田心分區。蘇早前承認公職人員收受利益及訂明人員索取利益兩罪，控罪事發於2021年6月30日至2021年10月11日期間。

同案另一37歲被告彭閏謙，鷹富資本有限公司董事兼股東，被控一項向公職人員提供利益罪，他不認罪，昨在法院受審。

蘇靖峰以控方證人身份出庭作供，他指2019年因賭錢等原因，欠債約60萬元，同年他透過推銷電話認識彭姓被告（下稱彭），並在彭的協助下，向數間借貸公司借錢。他知道不得披露執法部門的調查進展，但他因財政拮据，希望解答完問題，彭會肯繼續幫他，又稱他向彭所說的內容純粹虛構。

控方指，有一次彭友人的信用卡疑被盜用，彭要求蘇靖峰「幫我睇個case點」，蘇說執法人員正索取相關閉路電視片段；另一次彭問蘇，執法部門是否會突擊檢查派對房間，蘇稱「冚過就好少再冚嘅」。

控方指，蘇分別要求彭支付1,000元和500元。裁判官裁定彭的控罪表證成立，彭不作供，亦不傳召證人，其案件押後至4月23日裁決。案件編號：STCC1461/2023