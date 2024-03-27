警員危駕酒駕剷行人路 判社服停牌半年

涉案47歲被告李雪輝，控罪書上沒有報稱職業，而他現已被警隊停職，被告過往有一次不小心駕駛的定罪紀錄。被告在今年2月，承認危險駕駛及酒後駕駛兩罪，法庭當時為被告索取社服令，准被告保釋至昨日判刑。裁判官昨聽取辯方進一步陳詞後表示，接納報告建議，判被告接受100小時社會服務令，取消駕駛資格6個月，另須完成駕駛改進課程。

被告被控在2023年4月2日，在旺角登打士街近彌敦道交界近燈柱編號E5321，危險駕駛一輛輕型貨車；而在駕駛該輕型貨車時，他血液中酒精含量超過法定限制訂明，即每100毫升血液中的酒精含量不低於70毫克。

案情指，當日凌晨4時許，執法人員發現一輛輕型貨車停泊在行人過路處，被告則在司機位上睡着，執法人員要求被告開門。之後，輕型貨車先後駛前及倒車，撞到交通指示燈。而被告的檢測結果顯示，他每100毫升血液中的酒精含量，不低於70毫克，被告在警誡下承認駕駛前飲過酒。被告原面對另一項抗拒執行職責的警務人員罪，獲控方不提證供起訴。該控罪原本指他同日在旺角登打士街37號外，抗拒執行職責的警務人員，即警長2448、警員35052和警員26695。案件編號：WKCC 4028/2023