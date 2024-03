研究：全球暖化反令沙塵水平下降

【本報訊】全球暖化問題持續影響自然環境。香港浸會大學領導的研究團隊發現,西亞和南亞地區的沙塵水平在過去20年持續下降,背後的主要原因是與全球暖化相關的「北極放大效應」加劇,令大氣環流出現變化。然而,這是一個可以逆轉的現象。隨着對抗全球暖化的努力持續,這些地區的沙塵水平或會在未來再度上升,意味要長遠緩解沙塵問題,需要持續推行抗沙漠化措施。研究結果已發表於國際學術期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences》(PNAS)。