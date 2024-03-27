研究：全球暖化反令沙塵水平下降

【本報訊】全球暖化問題持續影響自然環境。香港浸會大學領導的研究團隊發現，西亞和南亞地區的沙塵水平在過去20年持續下降，背後的主要原因是與全球暖化相關的「北極放大效應」加劇，令大氣環流出現變化。然而，這是一個可以逆轉的現象。隨着對抗全球暖化的努力持續，這些地區的沙塵水平或會在未來再度上升，意味要長遠緩解沙塵問題，需要持續推行抗沙漠化措施。研究結果已發表於國際學術期刊《Proceedings of the National Academy of Sciences》（PNAS）。

在乾旱地區，強風會導致大量沙塵懸浮微粒的產生。沙塵懸浮微粒包含沙塵、鹽分、細菌及有毒金屬，造成環境污染。由浸大地理系教授高蒙及中國科學技術大學劉誠教授領導、浸大地理系博士生王凡為主要成員的一個研究團隊，利用高質量的遙感數據及最新的氣候模型，發現西亞及南亞的沙塵水平，在2008至2019年間持續下降。以往的研究認為區域降雨量增加，以及土地管理及抗沙漠化措施抑制了沙塵排放是這種情況的主要成因。然而，研究團隊的分析顯示，與北極放大效應相關的大氣環流變化，才是導致這現象的主因。

倘2050年碳中和沙塵回升 總結而言，西亞和南亞地區的沙塵水平下降是全球暖化意料之外的結果。隨着國際社會攜手遏止全球暖化，研究團隊進一步利用模擬模型來預測未來情況，預測大約2050年，西亞和南亞地區的沙塵水平會持續下降。惟當2050年達致預定的碳中和目標，全球暖化問題得到改善，該些地區直至本世紀末的沙塵水平將上升。於2100年代的沙塵水平，將比未實現碳中和時高至少一成。

高蒙表示，推行遏止全球暖化的措施事在必行。他們的研究結果提醒不要忽視沙塵問題的風險。政策制訂者及有關當局應制訂長期和可持續的計劃，以對抗西亞及南亞地區出現的自然和城市沙漠化，避免為達到遏止全球暖化的目標，而加劇沙塵問題。