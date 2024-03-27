理大卓越學生獎 9人獲表揚

【本報訊】香港理工大學每年均會頒授「卓越學生獎」予品學兼優的全日制本科生，表揚在學業、研究或個人發展方面有優異表現的學生，當中9位來自不同學院的優秀學生獲頒「學院卓越學生獎」，其中一位得獎者更會獲「最卓越學生獎」的殊榮。「2023年度香港理工大學最卓越學生獎」及「2023年度建設及環境學院卓越學生獎」的得獎者，是就讀物業管理學（榮譽）理學士課程的黃思霖，她認為除了學業成績外，卓越的學生應要以熱誠去幫助別人，並要有對事物不斷發掘的態度，以不同角度了解不同人需要，幫助他人與回饋社會。

參與社區活動 內向女孩變外向

黃思霖坦言自己本來是個較被動、內向的學生，但在理大有良好的學習氣氛，可學習不同知識之餘，並與同學互相交流，令她變得外向。她表示，在大學的4年裏，參加了不少社區活動，例如教小朋友節能的工作坊等。她又認為作為學生，有責任去幫助社會解決問題，提及曾到倫敦帝國學院交流，期望可學習更多知識，並將知識實踐到日常生活中。