縮短宿舍年限 港大：按在校表現分配

【本報訊】香港大學日前被指或將本科生宿舍年限從4年減少一年，該校學生會則透過校內媒體《學苑》對此表示不滿，更有宿生發起聯署，呼籲校方聆聽學生意見。校方前日（25日）回覆指，宿舍一般根據學生在校表現分配，對於有困難的學生會予特別考慮，但未有透露相關措施的時間表。

將設過渡性宿舍 根據《學苑》在本周日（24日）於社交平台發出的貼文，港大本科生住宿年限或將被縮一年，但學生可在住宿年限屆滿時透過舍監向副校長（教學）何立仁及學生事務長申請延長一年，並會設置過渡性宿舍，各舍堂明年會預留5%宿位予受影響學生。貼文指出，當前正有學生代表與校方在非正式會議上討論新措施，校方在會中透露之後會有約300人，佔整體住宿學生約9%的人會住滿年限。

港大在回覆中表示，宿位是珍貴資源，希望服務整個港大社群，而宿位一般根據學生在校表現分配，但會對有困難學生給予特別考慮。香港大學聯舍宿生會日前則發起聯署，稱校方此舉過於倉促，指校方漠視學生意見，又提到宿舍在收生時應考慮實際需求及對宿舍的相關貢獻等，呼籲校方辦公開論壇。