垃圾徵費配套不足 8月恐難實施

【本報訊】垃圾徵費「先行先試」計劃將於下月1日推行，政府昨指相關計劃希望從整體操作上所需要考慮的配套，亦會要求官員進行跨部門工作及監察相關情況，又指目前思考是否取代垃圾徵費計劃，則是太早下決定。但有議員指在配套不足下，對計劃如期在8月實施有保留。

避談替代方案

被問到會否延期實施垃圾徵費計劃，政府指「先行先試」計劃希望從整體操作上所需要考慮的配套，又強調會「務實」處理計劃，每個地方也會組成專隊，留意每個流程所涉及的問題，以及市民意見等。再追問會否有其他處理垃圾的方法取代垃圾徵費，政府表明垃圾徵費計劃已在法例之中，政府需要跟從法例執行，而「先行先試」計劃將可獲得操作上的反饋，政府將從中獲得經驗和意見，當局強調會認真進行「先行先試」計劃，而目前思考是否取代垃圾徵費計劃，則是太早下決定。