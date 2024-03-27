處理垃圾成本增 大家樂學校飯盒勢加價

【本報訊】垃圾徵費下月1日推行「先行計劃」，試行地點包括政府部門、公共屋邨、商場、酒樓、連鎖快餐店等，有位於商場的大家樂集團旗下品牌食肆亦榜上有名。大家樂集團昨日表示，暫未得悉具體安排，只知業主會派發垃圾袋，不過公司一直有試行廚餘回收計劃，不擔心適應問題，但會另尋其他種類垃圾回收，如棄置鋁罐、玻璃瓶等。該公司又估計，垃圾徵費於8月實施後，估計處理學校飯盒垃圾成本或額外增加約1至2%，不排除會將學校使用的飯盒加價。

大家樂集團旗下活力午餐有供應中、小學膳食，活力午餐總經理林志偉表示，現時公司每日提供約8至10萬個餐予學生，由於垃圾徵費計劃快將實施，公司正與學校、家長商討方案，最理想是先由學生自行對飯盒及廚餘進行分類，但坦言未必全數學校配合，估計屆時處理每個飯盒的成本需要一元，整體處理垃圾成本或額外增加約1至2%，故不排除下個招標期會將飯盒加價。

走塑後餐具改木或紙製 此外，首階段塑膠管制措施下月22日實施，飲食業界派發或使用塑膠製品有限制。該集團透露，「走塑」後集團旗下公司所有餐具將會改為木及紙製，而下月中將會推行優惠推廣計劃，以鼓勵消費者盡量「走塑」，稍後會公布有關計劃詳情；至於學校午餐方面，為應對「走塑」，林指每逢學校9月開學時，亦會向所有學生派發一系列的不鏽鋼餐具。