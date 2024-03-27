東呼即應：電動車寬減優惠縮 配套少削購買欲

東呼即應走訪街頭 市民怒斥車稅折扣不夠 電動車愈趨普及，不少人因為想節省油錢而轉為駕駛電動車，不過想買電動車的市民就要留意，電動私家車首次登記稅寬減於本年4月1日起「縮水」四成，屆時買電動車隨時花多數萬元。《東呼即應》團隊近日落區訪問車主意見，不少車主均表示，港府對電動車支援不足，影響購買意欲。

政府上月宣布，將電動車「一換一」首次登記稅寬減安排，雖延長至2026年3月底，但於本年4月1日起則下調電動私家車最高寬減額四成，符合「一換一」條件最多寬減172,500元，非「一換一」寬減最多58,500元，且不再對稅前車價50萬元以上的電動私家車作寬減。

一換一最多減約17萬元 換言之，新計劃下只有購買車價低於270,349元的電動車，才可獲得「食盡」首次登記稅的寬減。有大批車主想趕及「死線」前出車，網上更出現大量「買賣Quota」，意思是有符合一換一條件「舊私家車」的車主，會將舊車拆毀及取消登記，並代新車主購買新電動車。現時買賣「Quota」的價格，已經由原來大概10,000元，升至逾20,000元，不過成本仍遠比首次登記稅寬減的金額低得多，所以仍然有價有市。要留意的是，因為有關交易屬私人交易及特殊操作，所以不時出現騙案「走數」等情況，苦主亦難以追討。

另外，房委會亦宣布，轄下26個停車場時租泊車位約100個中速充電器，4月1日起充電收費改為每小時20元，加上停車場費，電動車的開支未必如想像中少。《東呼即應》近日落區訪問車主，對香港電動車設施的意見，受訪者吳先生表示，電動車經常要排隊充電，加上香港找位泊車已經很困難，令電動車出行更麻煩。另一市民林先生亦指出，除非車主的屋外可以充電，否則出外的充電設施並不夠用。

全港僅7415個公共充電器 根據運輸署資料，截至本年1月電動私家車登記總數為78,016架，不過直至去年12月底，香港仍只有7,415個充電器供公眾使用，當中有部分屬指定品牌專用充電設施，因此電動車的充電不但經常大排長龍，車主之間甚至因為充電問題而起爭執。

汽車會永遠榮譽會長李耀培建議，車主可選擇性價比較高，而且車價符合稅務優惠的電動車，現時香港入油遠比充電方便，他希望政府將電動車所需設施、稅務優惠做得更好，吸引車主轉用電動車。李亦提到，內地新能源車發展較香港成熟，除了提供稅務優惠，甚至有新能源車專用車道公路，充電方面更只需「一杯咖啡」的時間就能充滿，相較之下，香港的快充需要30分鐘，電池才能夠充至八成滿。

吳先生表示電動車充電經常排長龍。 東網版面新設計一撳即睇 林先生指坊間的電動車充電設施不夠用。 東呼即應爆料熱線