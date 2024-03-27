北都建蓄洪池無期 被斥非急市民所急

【本報訊】政府力推發展北部都會區。立法會北部都會區發展事宜小組委員會昨日召開會議，身兼行政會議成員的議員林健鋒斥北都發展已有一段時間，然而「水、電都未搞掂」。另有議員指蓄洪設施需要拖多年，非急市民所急。政府回應指北都不同地塊正處於不同發展階段。

林健鋒指北都經濟帶來很大契機，然而當局似乎非急市民所急，只是局部發展，在發展時間已久的情況下，「水、電都未搞掂」。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒回應指政府早前已提出北部都會區行動綱領，北都多處有不同發展區，而不同地塊正處於不同發展階段。

身兼打鼓嶺嶺英公立學校校長的教育界議員朱國強則表示，近年部分村落暴雨時面臨水浸，雖然政府提到會在北都建造蓄洪設施，但北都規劃綱領要5至10年才見雛形、20年才完成，而近年極端天氣問題加劇，興建時間非急市民所急，促請盡快完成蓄洪池。

擬今年內完成防洪策略研究 渠務署助理署長（操作維修）劉勝昌回應指，當局會為區內防洪提供協助，並正就防洪策略研究，會參考世界各地經驗，研究目標在今年內完成。

議員劉國勳及葛珮帆則提出要在本港發展低空經濟，預留空間推動發展，並盡早規劃低空航道，與內地其他城市溝通。丘卓恒指低空經濟範疇闊，有載客和載貨，涉及各政策部門，但相信北部都會區規劃彈性大，可以在硬件方面作出預留。