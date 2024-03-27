衝擊立法會罪成 2被告不服刑期上訴

【本報訊】2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外事後致滿目瘡痍。案件中多人被捕，包括在泛民初選案兩名被告劉頴匡和鄒家成，以及藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，包括孫曉嵐等8人早前認罪；餘下的王宗堯等6人則否認暴動罪受審，當中4人暴動罪成，餘下兩人則進入或逗留在會議廳範圍罪成。暴動罪成的12人最終被判囚54個月20天至82個月不等。其中認罪的孫曉嵐及畢慧芬不服判刑並於上周五（22日）向高院上訴庭提出刑期上訴。司法機構網頁顯示，案件現時未有聆訊排期。