蕭若元之子蕭定一 遭申破產押下月訊

【本報訊】近年屢傳財困的蕭若元之子蕭定一，於去年底被一間公司入稟高等法院申請破產。案件昨於高院聆案官席前再提訊，與訟雙方均沒有派代表到庭。由於相關的破產文件之派送傳票程序仍未完成，聆案官把案件押後至4月23日再處理。

文件派送傳票未完成 是次的破產呈請人AI Global Investment SPC（代表及為AI Investment Fund S.P.行事），答辯人蕭定一。由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料，並無披露任何與案件有關的欠債詳情。

蕭定一於過往亦曾被其他公司入稟申請破產。據資料顯示，蕭於2022年9月曾被另一債權人Capital Union Inc.入稟申請破產。在2022年8月底，蕭定一亦被一間浩瀚資產管理有限公司入稟，向他追討3,260萬元擔保款項，另加利息與訟費，直至去年2月被法庭頒令蕭須支付該筆款項。

而蕭定一任主席的中國創意數碼娛樂有限公司（前稱HMV數碼中國集團有限公司)，亦曾因拖欠萬鈦投資有限公司共約10億元，於去年5月被高院頒令該公司清盤。除此以外，其家族持有的一輛七人車於去年10月，停泊在深水埗一間學校校門前，亦遭兩名黑衣男淋紅油，更波及停泊在旁的兩輛私家車。消息稱，蕭定一疑因欠債7億多元遭追數，有人趁他安排司機接兒子放學時有所行動。案件編號：HCB 7067/2023