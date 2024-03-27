今明4郵輪近萬旅客抵港

【本報訊】政府表示要全面拼經濟、拼發展，因此會繼續積極推動盛事經濟，本周起香港有多項金融、文化盛事在港舉行，包括金融盛事周、第一屆全球投資峰會，文化藝術方面，有藝術維港、巴塞爾藝術展香港展會、香港國際文化高峰論壇等，而今明兩日有4艘郵輪停靠香港，將帶來近一萬名旅客。

旅發局為韓客設計行程 政府指有4艘郵輪停靠香港，帶來近一萬名旅客，旅發局也為一班南韓來的旅客設計行程，包括瑜珈、行山及跑步等，亦有安排導師及攝影師指導，幫助參加者打卡。而今年訪港人次估算為5,000萬，相信對香港經濟有很大提振作用。政府又指18區推展日夜都繽紛活動，且會繼續進行運輸基建，達到提振經濟目的。

實際上，政府早前表示要推動香港舉辦不同範疇的盛事活動和主題式年會，結合產業發展的契機，打造香港作為營商及旅遊首選目的地的品牌。港府已成立盛事統籌協調組，並預留1億元以加強未來3年盛事宣傳工作。協調組在未來會更主動出擊，爭取更多盛事在香港舉辦，亦會進一步加強部門之間的協作。