迎長假復活節 訂機票熾熱

報內地團較暢旺 傳統旅遊旺季之一復活節「長假期」即將在本周五（29日）展開，不過在北上消費及個人遊成風的當下，即使連同清明節只需請3日假便能連放10日假，旅行社報團整體只回復新冠疫情前70%至80%，尤其內地團較暢旺。反之，個人遊機票、酒店訂單情況則較熾熱，已超疫前20%。本地廉航亦透露復活節假期訂座率達94%，又說計劃增聘大灣區居民，擴充內地航點。

永安旅遊昨透露，今個復活節假期旅行團收客量只恢復至2019年的80%，當中台灣、日本地區最受歡迎，內地團的恢復情況亦相若，並稱整體收客表現比剛過去的農曆新年及聖誕旺季好。長假期未見帶旺長線團，旅行社指今個復活節出團數量較去年稍增近20%。而旅行團費整體較2019年上升10%至20%，旅行社相信因運力未復常所致。

東瀛遊執行董事禤國全則提到，復活節內地團報團人數較疫前升3倍，不少出發到大灣區、北京等地，相信是受惠港元變強及內地物廉物美等因素，其次是日本團，有櫻花團已經出發。

縱使旅行團未算暢旺，網上旅行社「Trip.com」指復活節與前後的機票銷售按年急增1.32倍，最多人飛台北、曼谷及首爾。永安旅遊則稱機票、酒店訂單數量已超越2019年近20%；往返內地的高鐵火車票銷量較淡季升逾35%，已回復至2019年的水平。而酒店、機票價格在搶購潮下均較淡季上升約20%。

廉航訂座率達94% 香港快運航空行政總裁毛潔瓊昨日亦透露，復活節期間航班客座率達94%，最多人前往日本，又指今年首3個月客座率亦近90%，本月單月亦接載逾50萬名乘客，創公司歷史上單月最高紀錄。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，整體復活節旅行團的表現只回復疫前約70%水平，主要因為航運力仍不足，本地廉航不預留機位予旅行團，限制了外遊產品數量，相反港人熱愛自由行趨勢在疫後更明顯，尤其前往內地城市，亦對旅行社生意帶來影響。

永安旅遊行政總裁梁港蘭則指，銷情反映「報復式旅遊」隨着復常已不復見，但港人仍熱愛外遊，有信心在運力及外圍環境改善下，旅遊業能進一步復甦。