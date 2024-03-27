醫健：健康在您手：建立健康新生活 達致「全人健康」

怎樣才是健康？談及「健康」，最容易讓人想到的就是「身體健康」。其實健康不僅是指體魄上的健康，更是一種更廣闊的概念——「全人健康」。世界衞生組織將「健康」定義為「不僅為疾病或羸弱之消除，而是體格、精神與社會之完全健康狀態」，因此心靈和社交健康也同樣重要。「全人健康」包涵生理、心智、社交及情緒4個層面：

1.生理層面

身體機能運作良好，讓我們能夠應付日常事務；

2.心智層面

擁有良好的精神狀態及認知能力，有助我們作出合理的判斷及決定；

3.社交層面

有效與人溝通，與他人建立及維持良好的關係，對自己生活社區有歸屬感；

4.情緒層面

具備覺察、適當地表達和管理情緒的能力，能夠應付日常生活的壓力以及負面情緒；

先從感興趣項目着手 雖然身邊總有許多不可控因素影響到全人健康的發展，但是我們能從生活的不同面向努力，建立良好生活模式以達到全人健康。例如在生理健康方面，維持均衡飲食及適當運動，同時遠離煙酒並定時作健康檢查；心智方面，可學習健腦方法，如智力遊戲「數獨」、「找不同」、下棋等及培養興趣。亦可參與社區活動及投入義工服務，與他人接觸及建立關係。情緒方面，除了建立穩固的抗逆力，積極面對生活外，有需要時也要向他人求助。

日常生活堅持健康習慣的確不容易，不妨先由有信心或感興趣的項目着手，培養健康生活習慣。當實踐看到成效時，其滿足和成就感可轉化為持之以恒的動力，有助我們在生活上達到全人健康。

深水埗地區康健中心註冊社工 羅曉華