雀粟早上餵野鴿 深夜益鼠輩 坑口站外逾10碩鼠開派對

【本報訊】食物環境衞生署今年推行新鼠患監測計劃，但數據與滅鼠成效均令人存疑。有市民在網上社交平台上載一段影片，指將軍澳坑口港鐵站外成為老鼠入夜「開Party」的熱點，該段攝於本月18日凌晨1時許的影片可見，路面有超過10隻老鼠出沒，市民直呼「得人驚」。食環署表示，十分重視有關情況，已安排夜間防治鼠患流動隊每日在深夜時段於所指地點進行密集式的捕鼠工作，並會與負責管理部分範圍的港鐵公司進行聯合視察及採取聯合行動，過去一年（去年3月至今年2月），接獲坑口一帶有3宗鼠患的投訴。

根據有關片段，逾10隻老鼠在坑口港鐵站外的路面覓食，牠們時爬時停，疑似在啄食路面的食物。據拍攝者指，上址常有人日間在此餵飼野鴿，懷疑散落雀粟等，晚上便成老鼠食大餐的好去處。有市民指上址不但多老鼠，還有曱甴出沒。

食環署又指，就懷疑有人餵飼野鳥留下食物引致鼠患，會在上址加強街道潔淨，並透過調派專責執法人員。該署又指，食環署在西貢區內公眾地方共捕獲1,205隻活鼠和收集626隻死鼠。