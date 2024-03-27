20隻當1鼠計 食署自欺

熱能探測器 取巧分析無鼠百分比 本港鼠患嚴重，但當局的監察機制卻有隱惡揚善之嫌。食物環境衞生署上月初更改鼠患參考指數調查方法，利用熱成像相機拍攝及人工智能分析，以「無鼠百分比」顯示監察區的鼠患情況，昨日該署首度公布5個監察區的上半年數字，形勢貌似大好，但有議員質疑當局以所拍攝圖像有無老鼠來計算「無鼠百分比」，圖像中老鼠數量多與少，根本無法在機制中反映，一隻老鼠與20隻老鼠無分別，因為「一幅相影到20隻老鼠又係計一次」，她建議該署將資源投放捕鼠工作上。

食衞署今年起推行新鼠患監察計劃「無鼠百分比」，立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨日舉行會議，食環署同日公布了5個監察區上半年「無鼠百分比」數據，依次為東區96%、中西區95.3%、旺角區94%、深水埗區90.3%、灣仔區87.1%，即灣仔區有鼠比例相對較高。

高成本低成效 難量化問題 議員關注食環署如何計算「無鼠百分比」，食環署介紹，計算方式是以沒有鼠隻出現的熱成圖像數目，除以熱成圖像總數，議員質疑鏡頭無論拍攝到多少隻老鼠，相關圖像的計算比例均一樣。不少議員質疑新方法無法量化鼠患嚴重，情況仍欠理想。而新方法下，當局要安裝熱能探測鏡頭，配以人工智能分析系統，成本一定比舊有鼠患參考指數高，成效卻並無改善。

議員陳凱欣便指，目前計算方法在量化鼠患上有缺陷，「即係一幅相影到20隻老鼠又係計一次」，恐怕難以反映當區鼠患嚴重程度。她又表示，當局一反以往滅蟲滅鼠政策的思維，以無發現鼠蹤的比例作為參考指數，坦言對市民亦難以理解，「咁點解蚊患指數又不變做無蚊指數，但鼠患指數就變無鼠比例？」陳凱欣又認為，當局與其投放資源監察，不如將資源投放於捕鼠工作上。

裝鏡頭攝老鼠 花760萬公帑 食環署早前解釋，過往在指定監察地點設置番薯塊誘餌，收集有關老鼠咬囓誘餌的比率數據，從而得出鼠患參考指數，但只能反映監察地點在調查期間有否出現鼠蹤，不能提供量化數字，而且相關鼠餌或較易受其他因素影響，降低調查準確度，經試驗後新技術的靈敏度及精準度較高。根據目前規模，食環署預計於全港各區安裝相關鏡頭的開支約760萬元。