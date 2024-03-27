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廁內偷拍男子 15歲少年被捕
【本報訊】本周一下午5時許，一名少年懷疑在大埔太和路一洗手間，以手提電話偷拍一名20歲青年。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「窺淫」罪，拘捕一名15歲少年，並隨即把他帶走調查。
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