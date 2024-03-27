摸男童下體 45歲功輔班男導師候判

【本報訊】一名男義務導師在深水埗一非牟利組織的功課輔導班中，涉嫌多番非禮一名11歲男童，包括摸及捏男童下體。該導師面對3項非禮罪受審，昨在區域法院被裁定其中一罪成立。法官指被告是主動刻意觸碰男童，並非意外，又批評被告辯解牽強，下令將被告收押至4月5日判刑。

現年45歲被告何永恒，在一間大學商學院任職行政主任，他被控於2022年8月13日至27日期間，5次在桂林街香港社區組織協會多用途活動室內非禮男童Ｘ。被告在香港社區組織協會功課輔導班擔任義務導師。Ｘ案發時年約11歲。由於Ｘ未有出庭作供，控方只就其中3罪繼續檢控，其餘兩罪獲准存檔法庭。

控方主要依賴活動室的閉路電視片段、被告向執法人員所作的陳述來舉證。而辯方的說法是，被告沒有非禮事主，亦爭議被告的陳述可否呈堂。被告在審訊時自辯說，他跟Ｘ關係要好，情同父子，兩人會有身體接觸，但否認曾非禮Ｘ，並稱閉路電視片段所顯示的，或是「手指在空氣中郁動」。

官斥供詞牽強 有違常理 裁判官昨裁決時指，執法人員拘捕被告時，只提及一項非禮罪，做法或令被告未能充分掌握指控的嚴重性，裁定被告的陳述不可呈堂。裁判官續指，被告供詞牽強有違常理，拒絕接納。根據閉路電視片段，被告曾多次掃及摸Ｘ的大腿內側、膝蓋，以及隔着褲摸和捏Ｘ的下體。裁判官指，被告的觸碰是主動而非意外，不屬於親暱友好，而屬刻意侵犯，因此裁定被告其中一罪成立，其餘兩罪，考慮到被告所坐的位置，以及閉路電視的角度未能拍攝到，法庭不能肯定被告有做出控方指稱的侵犯行為，因此裁定該兩罪罪名不成立。案件編號：DCCC 106/2023