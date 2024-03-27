童樂居虐兒案 7職員涉袖手旁觀 押7‧5判

【本報訊】本報率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，當中涉及16名被告同被控的案件，有9人承認共30罪，餘下7人則否認共13條虐兒罪在區院受審；該7人之中，其中1人另獨自面對6項虐兒罪受審。法官昨就兩宗案件聽取結案陳詞，控方指控眾被告涉嫌袖手旁觀。法官聽畢雙方陳詞，將案押後7月5日裁決。

其中一案涉及7名被告，包括黃潔瑩、陳綺雯、鄧月媛、梁曉彤、梁善儀、關佩華及陳信興（23至56歲），當中有4人各被控一項虐兒罪，其餘3人分別被控2項至4項虐兒罪。涉案日期為2021年10月底至12月期間，涉及7名1至3歲的匿名幼童及一名不知身份幼童。控方案情指，眾被告分別被指拍打幼童手臂及掌摑幼童面，或見到幼童被其他職員襲擊時袖手旁觀，其中被告陳信興更曾在見到幼童遇襲時發笑。

另一案只涉及被告黃潔瑩，她承認其中5項虐兒罪，但否認6項虐兒罪，控方指黃曾以拳頭敲打幼童頭部，及用力推開幼童，使其失去平衡跌倒。

辯指意識不足 辯方昨陳詞時指，眾被告或做得「唔夠好」，意識不足，但這不過屬民事上疏忽，最多只屬違反了院方的內部守則。控方陳詞時則指，虐兒罪包括消極不作為，所有被告有責任照顧兒童，應制止及干預施襲者。案件編號：DCCC 846-853/2022、DCCC 148/2023