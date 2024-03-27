YouTube淫片 鹹到出汁 拒評Ⅲ級 印落教科書隨時出得

陰部整形特寫

東方檢舉 再有5段只列不雅 荼毒青少無一下架 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片無日無之，東方傳媒機構（下稱「東方」）於本月1日（第5度檢舉）5條影片，電影、報刊及物品管理辦事處呈交淫褻物品審裁處後，淫審處昨公布結果，將5條影片一律評為第II類物品（不雅物品），確保18歲或以上人士才能觀看影片。有關影片裸露性器官及意識淫穢，卻無一被評為第III類禁止發布的淫褻物品，且無一下架，反映政府打擊不良資訊不力，任由青少年被色情資訊荼毒，另一方面對嚴懲虐兒放軟手腳，這種不作為的態度簡直是摧毀下一代。

當局被指怯洋 評級雙重標準 YouTube淫片氾濫無王管，東方伸張正義，已先後8次檢舉YouTube渲染色情暴力。早於2022年4月19日去信政府部門，之後在去年12月21日、今年2月7日、23日、3月1日、8日、15日及22日共8度致函警務處及電影報刊辦檢舉及投訴。不過，政府評級雙重標準，多次檢舉無一被評為第III類，各界議論紛紛，不禁令人質疑是否因為YouTube是美國公司而評級手鬆。

裸體奔跑特寫私處 全無打格 今次被評為Ⅱ級的影片，本報記者發現所有影片均未下架。第1條影片是陰唇整形術及陰道緊實手術的過程，女子在手術床上打開大腿，鏡頭大特寫其陰部，全程無打格。第2條影片中的女子赤條條在開揚無簾的單位內不斷扭動臀部，又不時跪在梳化翹起臀部向後展陰部，動作極為淫穢。第3條片是拍攝一名女子在草原上赤身露體奔跑，期間打開大腿展示陰部。第4條片是女模特兒拍攝裸照的過程，一絲不掛在鏡頭前擺出誘人動作。第5條片是裸體瑜伽，女子張開大腿做出高難度動作，胸部及陰部均無打格。

國際培幼會（香港）留意到近日媒體平台上載為數不少的不雅影像、色情及暴力影片，不但能於兒童常用平台取得，其觀看門檻亦甚為寬鬆。

觀看門檻寬鬆 審查機制失效 由於兒童及未成年人士的判斷能力大多未為成熟，未能真正了解影像背後利用官能刺激的意圖，及其對身心可構成的影響，因此更易暴露於風險當中。此等內容不少以引誘觀看者進入其他收費平台為目的，兒童及未成年人士亦有更大機會受不良分子誘識及蒙騙。該會認為，政府及相關平台有責任建立更有效的審查機制，及時發現和移除不當內容；同時加強年齡識別和內容分級，針對不同年齡設置過濾機制杜絕兒童及未成年人士接觸不良物品。

宣淫似有特權 促設覆核制度 理大專業及持續教育學院講師陳偉強指，影片對心智未成熟的小朋友影響很大，並說：「第1條片已經展露咗女性下體，呢個都唔評為III級，就完全唔能夠接受。」淫審處認為相關影片無問題，難道性教育教科書可照出性器官相？美容店、按摩店可照出除毛及按摩過程廣告？事件反映淫審處雙重標準，事實上教科書不出性器官相，因怕觸犯法例，美容店、按摩店不出除毛按摩裸露過程，亦怕惹官非，偏偏YouTube可肆無忌憚地展露性器官，像有特權似的。

YouTube現時毫無道德標準，但東方愈是檢舉及反映，YouTube懶理，政府又冷處理，根本無人正視及解決問題。事實上，淫審處評級的制度存在問題已久，根本無人去覆核。他認為應設覆核制度，找其他人去審查。面對各界及輿論聲討，淫審處至今仍屢勸不改，態度依舊，政府應責成淫審處撤換監管官員。

女子淫穢自摸 裸體瑜伽示範 裸女戶外攀爬 東方第5度向電影報刊辦檢舉YouTube不雅影片。 古宅赤身拍照