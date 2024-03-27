服務延誤31分鐘以上 須作回贈 去年10事故 撥二千五百萬辦感謝日

【本報訊】根據去年檢討後的港鐵票價調整機制，若港鐵服務延誤31分鐘以上，且事件屬港鐵可控制範圍內，港鐵便需透過票價回贈罰款。港鐵回覆本報查詢時指，去年有10宗31分鐘或以上的服務延誤確認由港鐵控制範圍的因素引起，按「服務表現回贈」計算需撥出金額合共2,500萬元。按機制，港鐵已於今年2月24日推出一天「感謝日」。另外，港鐵東涌綫昨早約7時半有列車故障，行車時間一度延長10至15分鐘。

港府與港鐵去年3月曾檢討票價調整機制，包括將延誤多於3小時的事故罰款，由500萬提高至800萬元，其後每小時的罰款由250萬元提高至400萬元。新機制又為發生在繁忙時間、即平日上午8至9時及下午6至7時事故，引入1.2倍罰款安排，同時每宗事故的「封頂」罰款，亦由2,500萬元上調至4,000萬元。

新機制下，當「服務表現回贈」金額累積滿2,500萬元，港鐵會安排於特定星期六或星期日，舉辦半價乘車日回饋乘客。港鐵表示，自去年起，港鐵合共舉行6個「感謝日」答謝乘客，分別為去年4月8日、4月9日、5月13日、5月14日、8月19日，以及今年2月24日。至於今年至今曾發生多少次需罰款的服務延誤事件，港鐵稱相關數據仍待統計。

續推票價優惠 此外，港鐵指將在票價調整機制以外，繼續為乘客提供恒常票價優惠，讓長者、小童、合資格學生及殘疾人士等不同乘客群受惠，去年相關優惠總值約29億元。同時，港鐵亦會繼續提供不同車費推廣，包括綠色專線小巴0.5元轉乘優惠及「都會票」，並延續「全月通」、「屯門-南昌全日通」及「早晨折扣優惠」計劃一年。