洪水橋站料2030年竣工 往返天水圍兆康約4分鐘

【本報訊】造價達41億元的屯馬綫洪水橋站昨獲行政長官會同行政會議批准興建，工程預計於今年動工，並於2030年竣工。洪水橋站是屯馬綫天水圍站及兆康站之間的一個中途站，政府指，由洪水橋/厦村新發展區以路面交通工具往返天水圍站或兆康站，繁忙時間需約20至25分鐘，洪水橋站啟用後，所需時間料將縮減至約4分鐘。

一地多用 建交通樞紐 當局早前介紹計劃時，曾指參考了內地及海外經驗，包括重慶沙坪壩站、英國倫敦國王十字車站（King’s Cross Station）和新加坡裕廊東綜合交通樞紐，該站可發展為新一代運輸交匯樞紐，即按「一地多用」的原則建設，既是車站，同時能提供一系列設施和服務。

洪水橋站的方案在去年2月24日刊憲，港鐵披露的預算建造成本約為41億元。政府指，計劃公布後曾接獲一些反對意見，當局聯同港鐵公司仔細檢視每項意見的理據後，已透過會面向反對者解釋鐵路計劃並回應關注，而工程啟動後，港鐵須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列的條件，把對環境的滋擾減低至可接受水平。