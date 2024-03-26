營商環境若惡劣 修改條例都嘥氣

香港經濟依然低迷，幾十年歷史的食品市場全面拉閘、經營好一段日子的食肆執笠之聲亦不絕，飲食界行內人甚至預料未來會有3,000間食肆排隊結業，可見經營環境之惡劣。復常後，本港經濟未如預期般好，商戶生意慘淡，在如此背景下，當局計劃將《僱傭條例》下俗稱「418」的連續性合約規定，改為「468」，即是若僱員在4星期內工時滿68小時，就可享有薪年假等僱傭福利，該條例草案計劃明年上半年提交上立法會審議，當局料新措施令約1.14萬名僱員受惠，企業每年或要額外付1.5億元。

政府為打工仔的福利着想，欲將「418」改為「468」。有議員認為太慢，認為改動不多，若對勞工界有保障，何必拖到明年？亦有飲食界立法會議員關注，除改推「468」規定外，零售和飲食界近日亦要面對垃圾收費和「走塑」等新措施，形容在惡劣的營商環境下，多項政策改動會為很多行業造成不便，並增加營運成本，變相縮窄行業的生存空間，形容政府有時是「好心做壞事」，雖然更改規定不一定是「致命傷」，但對中小微企而言就是百上加斤，指「在駱駝峰上加多一條草都可以是問題」，希望政府從整體考慮政策，不要「打小老闆的荷包」。

可見有關修改條例草案計劃，議員之間爭議仍大，癥結在於營商環境不利。事實上為打工仔謀福利一定好，問題在於時間上是否適合。政府就指出，由「418」轉「468」，聽似很簡單，雖然未必個個僱主受影響，但更改系統，這會影響很多企業和僱員，改動未必如想像般簡單。政府建議轉成「468」亦討論已久，已充分考慮了對僱主的影響，相信改動規定對企業帶來的額外成本是微不足道。

是否微不足道？都真係見仁見智，若然從勞工界的角度看，能為打工仔爭取4星期內工時滿68小時，即享有僱傭福利，確實是值得高興；而站在商界立場看，政策的改變，有議員認為是「打中小企老闆的心口」，「打他們的荷包派福利、做善事」。經濟環境惡劣，周圍見到吉舖又是事實；果真是將「418」改為「468」就會是「壓垮駱駝的一根稻草」如此嚴重？

政府又指提交草案時間合理；而站在基層一方的議員更提出議案，要求當局在不遲於明年5月1日前落實修例程序，讓更多兼職勞工盡快享受更多員工福利。議案最終在11票贊成、1票反對下獲得通過。

目前，政府應該做的就是改善香港惡劣營商環境，政府施政說得十分動聽，甚麼「拚經濟謀發展、惠民生添幸福」，可惜港人幸福排名在全世界跌至86，遠輸新加坡一條街（新加坡排名30）；而港人吃喝玩樂，不是北上，就是到日本、台灣、泰國等地，是以再不急起直追，但見商戶負荷不了而形成倒閉潮，那就正如胡適所說：若青山不在，我們吃飯說話都不容易。誠然，若經營環境惡劣，基層飯碗不保，修改條例都是「嘥氣」！