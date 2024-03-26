自成一家：未上台先敲詐盟友

美國今年的總統大選基本篤定由拜登和特朗普對決，特朗普雖然是前總統，但其高調風格予人的感覺彷彿他才是現任總統。最近他聲言上任後要對在墨西哥生產的中國車徵收重稅，又威脅北約的歐洲盟友要分攤防務費用。此言論只會令美國進一步走入孤立的死胡同。

特朗普上次擔當美國總統期間，已不斷使出敲詐勒索的手段，多次威脅退出北約，尤其是針對德法等富裕的國家，要求它們分擔更多防務費用份額。現在特朗普是競選，更加口沒遮攔，他上個月就揚言假如其他成員國沒有繳交「公平」的防務費用，當他們受到俄羅斯攻擊，美方不僅不提供保護，更會鼓勵俄羅斯為所欲為。但不久後他在另一個訪問中又補充，只要成員國給錢，美國將「百分之一百」留在北約。

二戰後美國充當世界警察，在全球各地廣設軍事基地。中東如是、日韓如是、歐洲也如是。北約就是美國一手推動成立、旨在對付前蘇聯的軍事同盟。然而，美國的軍費不是白給的，其目的是要讓這些國家不得不聽從美國的指揮，從而收割經濟利益。事實證明，二戰以來多國不斷通過購買美元國債向美國進貢。

另一例子是上世紀80年代，美國可以強迫日本簽下《廣場協議》，揭開日圓急速升值的序幕，令日本陷入迷失年代，從而保住美國老大哥的地位，最大的原因就是因為日本要靠美國軍事保護。

時移世易，無論是拜登還是特朗普當選，不少北約成員國已對美國不抱希望。法國財政部長日前就說無論誰勝出，美國都不會放棄保護主義，呼籲歐洲在貿易問題上採取強硬立場。歐盟也已經就特朗普重返白宮設計一系列應對方案。特朗普到處要挾盟國，只會成為美國霸權的催命符。