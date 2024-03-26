冰鑑春秋：說謊成性的民進黨

民進黨政府預計4月要大幅調漲電價，最高漲幅25%，平均漲11%，為平息民怨粉飾太平，甚至提出烘焙坊用電700度以下，每日只會多兩元（新台幣‧下同）的說法，讓民眾驚呼簡直匪夷所思。

由於案例實在太過離奇，台電趕忙出來解釋，該案例為真實情況，只是這個烘焙坊是連鎖門市，舉例中的店面只負責陳列，相關生產設備如烤箱等均不在此，所以用電量才如此低。若是一般麵包店，如以新電價計算，每月大概多出一萬多元。

是甚麼樣的政府單位，會在說明政策時以特殊狀況為例，卻不告知普遍實況為何？而在被人抓包之後，台電居然還死鴨子嘴硬，硬扯說就算是一般正常店家，每日增加電費為365元，也不過就是大約10個麵包的營業額。這種天才算法真的令人覺得，民進黨執政下，官員是不是都得了不說謊會死的病？

真實世界是，如果電費調漲，相應的原物料價格及包裝運送費用也會跟着漲！若是電費漲到11%，實際成本可能會漲到15%。假設每個月多出兩萬元成本，以一般食品成本約三成為例，店家若是不漲價，就必須多出約6萬元的營業額，若以台電所謂的一個麵包大約36.5元計算，每月必須多賣出1,644個麵包，每天要多賣55個麵包才能損益平衡，和台電所謂每天10個麵包差了5.5倍之多。

民進黨在民生問題上說謊，在政治上更是謊話連篇！最新力作是，民進黨黨團總召柯建銘聲稱賴清德報告即問即答違憲，但當被反問那你當年怎麼要求馬英九即問即答時，柯居然老實不客氣說：「那只是政治攻防手段。」意思是我當年就是鬼扯啊，不然你要怎樣？一個政黨說謊說得理直氣壯，還有人信賴追隨，那就只能說是自己蠢了。