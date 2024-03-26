橫眉冷看：美國強勢 近於黃昏

在美國商務部長雷蒙多口中，蘋果公司出產的iPhone可以很危險。她在本月的一個訪問指出，美國必須提防Made in China的汽車，因為現在的汽車像「裝了輪子的iPhone」。

依照語理邏輯推斷，若然中國製造那些「裝了輪子的iPhone」，是美國安全的威脅；然則，一台台由美國製造，實打實的iPhone在中國四處流布，按理也同樣危險，但你知道中國人是如何看待iPhone嗎？蘋果公司在亞洲最大的門市店剛開張，該公司行政總裁庫克在上海出席揭幕禮，店內店外萬頭攢動，好些中國的蘋果粉絲，輪候了兩天兩夜，就是為了一睹庫克的風采。揭幕禮完結後，庫克馬不停蹄，稍後還要跟中國官員會面，洽談商務。

中國老百姓當中，也有人像雷蒙多般，歇斯底里地反外國貨嗎？有，不過為數極少。在網絡上流傳一段短片，在蘋果上海旗艦店門外有一位大媽，她扯高嗓門，叫排隊的人群別盲目追捧iPhone，咱們中國也有華為手機，何必長他人志氣云云，但她的呼籲得不到甚麼回響，很多人只是冷眼旁觀，甚至懷疑這位大媽是否患有精神病。

相對之下，上述的中國大媽其實比雷蒙多理智，她只是提醒國人應該支持國貨而已，所講也是合情合理，不像美國大媽雷蒙多，生得紅口白牙，但挑起事端倒是完全不必講道理。她暗示中國汽車會將別國的機密訊息傳送到北京，卻一丁點兒證據也提供不出來，儼然是患上了被迫害妄想症。

從表面上看來，美國仍然是世界第一商業大國，可是該國的商務部長雷蒙多，論智商、論說理能力，竟然不如一個在街頭吵鬧的中國大媽。難怪現時很多人都說，今日美國的強勢，已是近於黃昏。