強詞有理：圍堵失敗

眾多跨國企業巨頭齊聚北京出席「中國發展高層論壇」，包括蘋果公司行政總裁庫克，這是其一年之內第3次訪華，累積來過中國達20多次，對中國市場的重視程度可想而知。按照他的說法，「沒有比中國更為重要的地方」，蘋果公司將繼續致力於在華長期發展，持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投資。

在美國政府不斷加緊對中國科技封鎖、推動脫鈎斷鏈的情況下，庫克反其道而行，對中國市場不離不棄，當然有自己的考慮。儘管近年蘋果產品在華銷量放緩，市佔率萎縮，但中國仍是其主要市場，在其供應鏈中佔有重要位置，這一點始終沒有因為地緣政治緊張而有所改變。不管蘋果產品如何去中國化，都不會也不可能放棄14億人口的龐大市場，這正是蘋果一方面將部分生產線遷離中國、一方面承諾加大在華投資的主要原因。畢竟當今世界沒有任何供應鏈可以完全取代中國，更沒有任何市場可以和中國相提並論。

應該說，蘋果等跨國企業是幸運的，因為他們在中國並沒有受到任何不公正對待，中國對全世界打開大門，歡迎所有企業，而且一視同仁。相反，中國企業在美國就沒有那麼幸運了，即使循規蹈矩，嚴格遵守當地法律，依然受到種種無理歧視和不公平對待。之前是華為和中興等企業被針對，現在輪到TikTok和電動車等產品受打壓，有美國政客還密謀對大疆無人機和中芯國際下手，老美無所不用其極，已到了巧取豪奪的地步。

這正是最可笑之處，自由市場和全球化的概念都是美西方提出來的，他們曾因此獲取巨大利益；而現在破壞自由市場和全球化的恰恰也是美西方，此一時彼一時也，世界上還有比這更諷刺的事嗎？說到底，美國之所以顛三倒四，以今天的我打倒昨天的我，皆因對自己失去信心，擔心被中國超越。實際上，擔心是沒有用的，中國崛起乃大勢所趨，任何國家任何勢力都無法阻擋，美國愈是遏制打壓，愈顯得力不從心。

都說群眾眼睛雪亮，誰順應歷史潮流，誰在開歷史倒車，全世界看得清清楚楚。中國舉辦發展高層論壇，共商全球發展大計，美國拼湊民主高峰會，為政治私利拉幫結派，孰高孰低，不言而喻。眾多跨國企業巨頭齊聚北京，無異於用腳投票，宣告美國對華圍堵政策徹底失敗。