龍吟虎嘯：春秋大夢還未醒

美國這些年面對的形勢，是要在國運走向衰敗之時還要死撐「單極霸權」，要面對中國、俄羅斯的偉大復興，面對「單極霸權」被「多極多元」挑戰。在這種自身走向衰敗、周圍環境很不利、應對不止一股強大力量挑戰的嚴峻局面，美國可以有三種做法：一是認準最主要、發展得最快、威脅最大的對手，全力擊之，餘者先放在一邊或緩和關係，甚至拉攏之，切忌敲鑼打鼓，宣稱必須打倒的「多個對手」的存在，迫使對手聯合起來對付自己。

二是進攻和盲目打壓未必是好方法，美國現已衰落，和中俄比較，在許多方面已不佔太大優勢，即使中俄在最弱時候，也不是美國能夠打垮壓服的。幾十年來，美國這樣的動作不但失敗，而且讓中俄、特別是中國愈戰愈強，何況中國已經前所未有的強大了。事實一再證明，美國的打壓不但無效，而且會損失更大，加速衰敗。

三是美國如果善於發現和解決令自己衰敗的自身問題，向中國、俄羅斯學習，尚有扭轉衰敗的機會。

然而，美國資本和帝國主義本性，決定了它不可能選擇正確的方法；它的霸權和傲慢，也不可能讓它真正發現問題。它一定要迷信自己的「超強」和霸權能整垮一切對手，讓所有的國家和民族屈服於美國的霸權，任它吸血、奴役。

美國的強霸和傲慢，還令它迷信主動進攻才是最有效的手段。它對中國和俄羅斯都是進攻、進攻、再進攻！威嚇、威嚇、再威嚇！不但對中俄，就是對它的西方盟友、印太盟友更是如此，通過各方面的施壓及威嚇，把他們綁在自己的戰車上。這些盟友與中俄的區別，是他們膽小如鼠，對老美畏之如虎。有這樣的盟友，令美國更以為自己的霸權很是兇猛，天下無敵；以為只要自己夠惡、夠強、夠狠，中俄遲早會像盟友一般跪低。

這場春秋大夢，特朗普做了4年，拜登做了3年，皆未醒也。