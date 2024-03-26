坦言集：大戰遽起？

國際上看，中東會有大戰，歐洲烏克蘭戰爭也可能演變成歐洲大戰。歐盟、美國與俄羅斯都陷於其中。中東若有大戰，伊朗也不會置身事外。這兩場戰爭都大有可能從地區戰爭外溢，演變成第一、二次世界大戰的前期格局。以色列與伊朗對打，美國與歐盟會偏幫以色列，俄羅斯會支持伊朗及敍利亞。烏克蘭戰爭正演變為北約與俄羅斯之戰，白羅斯會加入戰團，美國亦不會讓兵力不足的歐盟獨自與俄羅斯作戰。中東與歐洲便如第一、二次世界大戰那樣，先從歐洲與中東混亂開始。

巴爾幹半島會不會借勢出現北約與塞爾維亞和俄羅斯的地區戰爭呢？美國會否在南高加索以至中亞再製造騷亂，從南線壓迫俄羅斯，也從側面給伊朗製造麻煩？敍利亞、伊拉克內亂也當然有美軍介入與以色列配合。大戰一起，美國相信也會對也門叛軍青年運動（胡塞武裝）據地，施以更大殺傷力破壞，轟炸滅族，一如以色列在加薩的行為。

大戰一起，雙方均無顧忌。一是各小國要選擇靠邊，沒法中立。另一是戰爭為了摧毀對方，不會有俄羅斯特別軍事行動那樣自我制約。或許不用核武，但核武以外，任何手段都會採用。但求戰勝，不僅消耗，而直接帶有種族清洗的因素，將比二次大戰法西斯主義更廣泛普遍。美國和俄羅斯決戰，美國西方再不會像二次大戰那樣用反法西斯主義、民主自由人權的虛假口號，而是赤裸裸地把對手（俄羅斯、伊朗、白羅斯乃至塞爾維亞）妖魔化，用以色列的方法摧毀對手。以烏克蘭、加薩的例子，大戰的慘烈破壞相信超過二次大戰。美國再不會為接收歐洲、中東而有所顧忌，而是全然毀滅，重新殖民，美國、以色列的殖民，也不惜讓法德等國在戰爭中滅亡。

要制止這樣的大戰出現，只有中國，但不是中國在雙方之間游說促使和談，雙方已無妥協餘地。中國要制止大戰，便只能採介入來打破雙方的平衡。中國加入俄伊陣營才可以鎮壓美歐以色列，使它們不敢把戰爭擴大為大戰。若中國只是如目前那樣外交游說，結果便會如烏克蘭高官在媒體公開辱罵中國特使，毫無作用。但中方會否了解到大戰逼近，為國際安全而放棄旁觀式的中立呢？若是這樣，大戰未必不會早晚也把中國捲進去。美國會與日本聯手對華先發制人。