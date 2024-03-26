貨車轉彎失事 攔腰撞毀的士

夾鐵欄困的哥 需消防救助 藍田昨日有貨車駛出停車場時，懷疑失控猛撼一輛途經的士，的士被貨車及路欄夾住，導致的哥無法開門脫困，直至消防將其救離車廂，方能交由救護車送院。另外，一輛客貨車前晚疑在九龍灣跣胎自炒，撼撞石壆「反肚」，期間有大量雜物從尾門拋出車外，四散一地，幸涉事司機只是略有擦傷，其後順利獲救。執法部門正跟進該兩宗車禍，調查事故原因。

昨日中午12時許，一輛貨車由藍田啟田商場停車場駛出，轉入啟田道時懷疑失控越過對面行車線，與一輛沿路駛往將軍澳道方向之的士相撞。的士被撞向路邊鐵欄，右邊車身凹陷兼被貨車車頭頂住，導致姓張（70歲）的哥無法打開車門，幸好消防迅速到場協助，他才得以離開車廂。

貨Van反轉 文件散落一地 張面、手擦傷，報稱肋骨疼痛，清醒由救護車送院治理；姓陳（66歲）貨車司機則毫髮無損，留在現場助查。受交通意外影響，啟田道（來回方向）近啟田商場一度全線封閉，直至下午2時許獲准解封，現場交通才恢復暢通。

而在前晚10時許，一輛客貨車沿九龍灣偉業街天橋往旺角方向行駛，至近觀塘道啟泰苑對開一左彎時，懷疑跣胎失控撞向右邊石壆，最後四輪朝天停在慢線。涉事客貨車車身損毀，其尾門疑在碰撞時彈開，導致多個紙皮箱、大量文件連同雨傘等雜物拋出路面，場面混亂。

救援人員收到途經駕駛者報案後，隨即趕抵現場，並且救出被困在客貨車內的姓李（24歲）男司機，其手腳擦傷，經救護員敷治後被送往聯合醫院檢查，而事主的同事亦聞訊到場協助。執法部門及後安排拖車，將客貨車拖往驗車中心，以了解車輛是否有機件故障或超重問題。上述兩宗車禍的成因有待進一步調查。