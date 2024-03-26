澳門消息：換錢黨被搶50萬 4疑犯內地落網

【本報綜合報道】澳門執法部門近日與廣東警方聯合破獲一宗搶劫及禁用武器案件，4名男疑犯在內地落網。據澳門當局消息指，事主為一名在澳門做換錢黨的香港男子，疑犯劫走其現金後逃往內地。男事主稱，在澳門某酒店與假扮顧客的疑犯換錢期間，突然遭對方以電槍電擊頭部及背部，導致短暫失去意識，被搶走50萬港元。

港男澳門遇黑吃黑 案情指，澳門執法部門上周五接獲報案，指在路氹區某酒店房間內發生搶劫案，男事主被搶走港元現金，當局遂派員到場調查。男事主發文稱，事前有人稱需要兌換港元，當日便到案發房間換錢，當時已有兩名男子在房內。惟他們趁男事主點算現金期間出手電擊，再以繩索綁住他的手腳。男事主自行脫困後，向酒店職員求救及報案。

調查後發現，案件另有兩名男子參與犯案，上述4人事後經關閘口岸潛逃內地，澳門執法部門遂啟動與廣東方面的合作機制，並在廣東省公安廳指揮下，廣州、珠海和東莞的公安局開展聯合行動，在案發不足8小時，分別在3地逮捕全部涉案人員。