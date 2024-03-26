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賊撬窗潛村屋 掠27萬元財物
【本報訊】昨日凌晨3時許，八鄉粉錦公路下輋村一村屋姓湯（26歲）男住戶報案，稱屋內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊。人員接報到場，發現村屋一窗戶被撬開，經戶主初步點算，相信損失約9萬元現金、約值10萬元的手錶、約值兩萬元的銀包及兩個共值約6萬元的手袋。案件列作「爆竊」，暫未有人被捕。
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