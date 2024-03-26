港男遊大阪機舖 非法下載音樂被捕

【本報訊】本港男遊客在日本涉嫌侵權惹官非。據日媒昨報道，一名21歲港男日前在大阪市阿倍野區某間遊戲機中心，涉嫌非法下載音樂遊戲曲目。大阪市阿倍野區警署前日以涉嫌侵犯版權將他逮捕送檢，並認為有其他同黨，正在追查中。

電腦連接遊戲終端機 男疑犯日前乘坐客機抵達關西國際機場，上周三（20日）在遊戲機中心內，將電腦直接連接電子遊戲廠商世嘉（SEGA）的音樂遊戲終端機，非法儲存6首曲目。

他事前並未有得到電子遊戲廠商世嘉的批准，於是被警方拘捕。他向警方供稱，是為了參觀遊戲機中心而來日本，警方正調查其犯案動機。

事發遊戲機中心去年11月曾報案稱，遭人非法下載遊戲曲目。因應今次再有新曲發布，警方秘密到現場監視，從而揭發案件。

本港入境事務處回覆查詢指，獲悉事件後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐大阪總領事館了解情況。入境處在接獲當事人家屬的求助後，已按家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與當事人家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。