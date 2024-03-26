涉性侵智障女 張健華康橋之家須賠119萬

【本報訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指在2014年於辦公室內涉嫌性侵女院友而被刑事起訴，惟因女院友無法作供下，張最終獲控方撤控。疑受害的女院友於2018年由其母親代表入稟區院，民事控告張健華和涉事公司，並提出索償共約134萬元。案件早前於區院經審訊後，法官黃若鋒昨頒下判詞，裁定原告一方勝訴，並可獲得119.4萬元賠償，並要由張健華及涉案公司支付，其中張需要支付七成賠償金額。

張需承擔7成金額 女原告（下稱原告）由其母親代為入稟，3名被告依次是張健華（61歲）、康橋護理服務有限公司及康橋的母公司智友集團有限公司。但在審訊期間，原告與智友達成和解協議，故現時訴訟只涉及首兩名被告。張健華昨並沒有到庭，原告及餘下的被告則有派律師代表，到庭取判詞。

判詞指，根據專家報告顯示，原告有中度智障，其智力相等於6至9歲孩童。雖然原告曾有錄影會面紀錄，且有其他院友拍下原告於2014年8月，案發當日跟隨張進入辦公室的片段，但片段只拍到辦公室外的玻璃，而錄影會面時，原告的證供相當混亂及有矛盾之處，法官最終決定不把該些證供考慮在內。不過法官信納專家報告指原告於當年9月起，有創傷後遺症及思覺失調，如沒有發生過性侵事件，原告不會出現該些症狀。

至於首被告張健華方面，法官認為其證供並非誠實可靠，他稱當日是找原告傾談有關她在7月時的行為，但未能解釋為何非要當日面談，且要進入辦公室及沒有職員陪同原告。至於為何辦公室有被告精液的紙巾且同時有被告與原告的DNA，被告稱可能因原告吐口水造成等，法官認為完全不合理。

法官最終認為，事發當日確曾有性侵事件發生，張曾掏出陽具觸碰原告的私處且有射精。次被告當時是張的僱主，法官裁定次被告對原告負有照顧責任，應就事件承擔責任。考慮到張才是該受譴責之人及事件主因，故下令張需承擔七成的賠償。至於總賠償金額方面應為119.4萬元，當中包括人身傷害賠償、加重賠償及影響原告家庭和諧的賠償等。案件編號：DCPI 648/2018