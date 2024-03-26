東呼即應：台運動會海報撞色 驚現「孕婦」玩拳擊

【本報訊】孕婦不可以做運動？很多人有一個觀念，覺得孕婦可以不動，就盡量別動，原因是養胎云云。不過，美國婦產科醫師學會建議，孕婦可以選擇游泳、踩單車，又或者球拍類等中強度，而且避免身體碰撞的運動。台北一幅宣傳運動會的海報，就疑似出現一名孕婦，引起話題，《東呼即應》揭發原來屬誤會，該名運動員更是奧運獲獎拳擊手。

最近台北一幅關於運動會的宣傳海報引起網民熱議。海報右下角一位拳擊運動員，看似是孕婦，被網民質疑太劇烈了。有網民打趣說，今次是跟「運動會」國語同音的「孕動會」，還有人指根據賽期，估計應該已生下了。

東京奧運銅牌得主 不過，再放大一點來看，應該是拳套跟運動衣撞色，造成大「肚」的錯覺而已。這位代言人就是台灣拳擊女選手黃筱雯，曾在東京奧運奪取過銅牌。總言之，不管是誰，做運動強身健體之餘，也應該量力而為以保安全。