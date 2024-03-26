回收配套不足 當局拒再延期徵費

【本報訊】垃圾徵費今年8月起全港實施。多個議員昨日在立法會環境事務委員會上追問，本港回收配套短期仍不足，垃圾徵費會否再延期。環境及生態局則指，會先看下周一（4月1日）開始的「先行先試」成果再作部署，重申當局決心推行徵費以鼓勵減廢回收。

多名議員會上質疑回收配套仍不足，例如「綠在區區」及廚餘回收網絡不廣泛，即使強行落實，亦會限制徵費的減廢效果。議員盧偉國更指可等待明年垃圾焚化爐「I‧PARK1」落成啟用後才實施徵費。

環境及生態局局長謝展寰表示，現階段未有考慮再延期，會先視乎「先行先試」的反應及效果，再務實地作部署。他重申，現時全港逾2,700個屋苑已設回收桶，幾乎覆蓋所有屋邨，為市民參與回收的主要配套，綠在區區則可服務「三無大廈」等單幢樓宇住戶，並提供積分回贈吸引他們參與回收。

免費派袋稱持開放態度 廚餘方面，謝指出，全港213個公共屋邨將在8月完成安裝廚餘回收桶，正資助私人屋苑安裝，署方亦會在食環署垃圾收集站設置廚餘回收桶，甚至安裝大型廚餘再生盒，增加廚餘處理能力。

對於免費派指定袋3個月的建議，謝展寰未有一如過往直接拒絕，僅指會持開放態度，視乎「先行先試」後的情況再作考慮。