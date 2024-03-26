東九環保集運 議員倡接駁慈雲山

【本報訊】慈雲山交通一向問題多多。立法會申訴部昨日到慈雲山進行實地視察，研究東九龍環保集體運輸系統延展至富山邨與慈雲山邨。多名議員認為該處有足夠空間進行延展工程，希望政府可以考慮延展，以滿足近10萬居民需要，又引述政府指當局將東九龍綠色集體運輸系統，在今年上半年在立會申請撥款做勘探和初步設計項目，惟未有透露申請金額，料下半年就該運輸系統發出意向書，邀請各服務承辦商提供意見。

早前有團體到立法會進行申訴，指區內缺乏大型鐵路運輸系統，要求政府東九龍過山線可途徑慈雲山。議員鄧家彪、楊永杰以及陸頌雄，連同運輸及物流局與路政署職員到慈雲山一帶視察，認為該處有位置興建集體運輸系統，並有條件接駁慈雲山。

下半年發意向書 議員鄧家彪引述政府當局指，將就東九龍環保集體運輸系統，在今年上半年在立會申請撥款做勘探和初步設計項目，惟未有透露金額，當局亦會在下半年就該運輸系統發出意向書，邀請各服務承辦商提供技術，以及延線建議，並爭取在2026年前後就兩個項目的建造工程進行招標，2027年分批批出工程合約。鄧強調，慈雲山交通一直沒有改善，雖然多年前港鐵拒絕在慈雲山興建鐵路站後，承諾興建天橋行人接駁系統，惟其使用量偏低，一小時不足1,000人使用。他又相信以該處的密集性，不會再興建地下鐵路。

議員楊永杰則指出整個黃大仙半山區有20萬人口，對外接駁只有小巴或巴士，不少街坊經常向他反映繁忙時間無法上車，而單靠小巴或巴士根本無辦法處理居民需要，必須要用集體運輸系統解決。他又相信該區不會使用地下鐵系統，認為使用集體運輸系統成本更為恰當，因為成本較低和興建時間更快。至於東九龍綠色集體運輸系統走線安排，楊建議系統可採用興建獨立走線，並由彩頣花園出發，途經斧山道、慈雲山道，最後會在沙田坳道接駁黃大仙港鐵站。另一議員陸頌雄同樣期望政府可以在慈雲山興建集體運輸系統，期望當局可以先做有社會共識項目。