去殖化龜速 迄101條法例需適應化

【本報訊】香港歷經逾150年英國的殖民統治，本地法律「去殖民化」緩慢一直為人詬病。政府昨在立法會司法及法律事務委員會上表示，此階段已仔細檢視合共101條法例或附屬法例需要進行適應化工作，而自法改會秘書處去年7月匯報以來，再多兩條法例已制訂建議的適應化修改條文，另外22條法例或附屬法例已制訂較具體計劃。有議員詢問為何法律適應化需要如此漫長時間，當局表示部分法律「隱藏得幾鬼祟」，而且適應化並非「搬字過紙」，不過認同部分法例可一次性進行修改，而非分開不同政策局處理。

政府文件表示，18條法例或附屬法例已制訂建議的適應化修改條文，或已經以其他形式圓滿處理所引起的有關問題。而目前預期最少有另外兩條法例或附屬法例當中有待處理的條文，很可能會被納入相關負責政策局的條例草案內，並計劃在餘下的2024立法年度內提交立法會作適應化修改。

自法改會秘書處上次於2023年7月匯報以來，有22條法例或附屬法例已制訂較具體計劃，着手通過適應化修改，預計達致43條法例或附屬法例透過《2024年成文法（雜項規定）條例草案》，或其他已於或擬於2023至2024立法年度內提交的條例草案。

稱條例「隱藏得幾鬼祟」 議員鄧飛詢問回歸過了25年，為何法律適應化需要如此漫長時間。政府表示，需要適應化的數量比想像中多，「甚至睇睇吓愈搵愈多」，上次報告81條需要處理，現時發現有101條，因部分條例「隱藏得幾鬼祟」，而適應化並非搬字過紙過程，即便是英女王字眼，也要思考用甚麼取代，當中觸及和中央關係，舉例《官方法律程序條例》（Crown Proceedings Ordinance），當中要考慮今時今日的憲制秩序，而修改後的法例也會用現代語言表達，希望用一般人「睇得明」的中文和英文。政府提及和內地有對口機制，會定期舉行會議逐條去問。